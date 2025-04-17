Генпрокуратура подала в России иск к германской Wintershall Dea

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Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России подала в Арбитражный суд города Москвы иск к германской Wintershall Dea - бывшей крупнейшей нефтегазовой компании Германии, а также к ряду других ответчиков, говорится в картотеке арбитражных дел.

Иск подан 16 апреля, к производству пока не принят. Подробности о требованиях Генпрокуратуры не приводятся.

Ответчиками помимо Wintershall Dea названы юристы - Олфунке Адекойя (Olfunke Adekoya, Нигерия), Шарль Понсе (Charles Poncet, Швейцария), Хамид Гхарави (Hamid Gharavi) и юридическая фирма Aurelius Cotta (Германия).

Также в деле участвуют третьи лица - "Газпром", Минэнерго России и Постоянная палата третейского суда (международный арбитражный суд, Нидерланды).

В 2022 году в ответ на санкционные шаги западных стран в России были блокированы платежи в адрес контрагентов из недружественных стран. Wintershall Dea утратила возможность получать дивиденды от работы российских СП. Позднее власти ввели регулирование цен на продукцию и услуги совместных предприятий, что сократило маржинальность их функционирования. Руководство Wintershall Dea, и ранее критиковавшее российскую сторону, после этого заявило о решении выйти из активов в России. За разрывом последовал и финал истории всей германской компании - она была продана в виде активов - без бренда, топ-менеджмента и штаб-квартиры - малоизвестному покупателю с более низким кредитным рейтингом.

Осенью 2024 года Wintershall Dea завершила сделку по продаже британской Harbour Energy всех активов за пределами России и партнерств с "Газпромом". Затем германская компания инициировала два арбитражных разбирательства против России в связи с якобы "экспроприацией российских активов". Одно разбирательство базируется на двустороннем договоре о защите инвестиций с ФРГ, а другое - на договоре об энергетической хартии.