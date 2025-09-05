Поиск

Суд удовлетворил заявление Генпрокуратуры об ускоренном рассмотрении иска к Wintershall

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 4 сентября удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ об ускоренном рассмотрении дела по иску ведомства о запрете германской Wintershall Dea GmbH продолжать арбитражное разбирательство против Российской Федерации, говорится в материалах суда.

Ранее продолжение рассмотрения иска было назначено на 22 сентября. Теперь суд назначил рассмотрение дела на 8 сентября и заменил судью О.Картавую, которая находится в отпуск с 1 по 19 сентября, на В.Сорокина.

Как сообщалось, иск прокуратуры касается запрета продолжать разбирательство по делу № 2024-42 при Постоянной палате третейского суда (Гаага, Нидерланды) на основании Договора к Энергетической хартии по всем вопросам, связанным с указами президента РФ (от 19.12.2023 № 965 и от 19.12.2023 № 966).

Генпрокуратура РФ требовала запретить назначенным арбитрам Шарлю Понсэ (Charles Poncet), Хамиду Гарави (Hamid Gharavi) и Олуфунке Адекойя (Olfunke Adekoya, председательствующий арбитр) продолжать это арбитражное разбирательство. Позднее Понсэ и Гарави взяли самоотвод.

В случае нарушения судебного запрета Генпрокуратура РФ требует назначить к взысканию в бюджет РФ санкцию в размере 7,5 млрд евро с каждого из ответчиков: Wintershall Dea GmbH; юридической фирмы "Аврелий Котта" (Aurelius Cotta, Франкфурт-на-Майне, Германия), а также арбитров.

Генпрокуратура уверена, что "совокупность объективных обстоятельств исключает возможность" назначенных арбитров независимо, беспристрастно, нейтрально и непредвзято отправлять правосудие и рассматривать инициированный спор.

Wintershall Dea в конце 2024 года открыла арбитражное разбирательство против РФ в рамках Энергохартии, которая Российской Федерацией не ратифицирована и не применялась. Иск касается проектов Южно-Русского и Уренгойского месторождений. Общая сумма требований составляет не менее 7,5 млрд евро.

Прокуратура считает доводы компании надуманными: "Wintershall во вред себе, проектам и национальным интересам Российской Федерации создала реальные угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а теперь подменяет обстоятельства и выставляет себя "жертвой". Указы президента РФ, по мнению ведомства, были "закономерной ответной реакцией" на эти действия: "Они преследовали исключительную цель - поддержать проекты в функционирующем состоянии, защитить их от незаконных санкций и недобросовестных действий Wintershall, предотвратить экологическую и техногенную катастрофы, обеспечить национальную безопасность".

Wintershall Dea Генпрокуратура РФ Нидерланды
