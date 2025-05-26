Строительством нового аэропорта Иркутска займется близкая к "Рампорт Аэро" структура

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Инвестор строительства нового аэропорта Иркутска выбран по итогам проведенного конкурса, им стало АО "ТЛК "Ангара", сообщил "Интерфаксу" представитель госкорпорации "Ростех".

"Действительно, конкурс на строительство аэропорта в Иркутске состоялся. Были приглашены три участника, предложения вскрывались в присутствии конкурсной комиссии, победила компания, предложившая лучшую цену – "ТЛК Ангара". Итоговый протокол конкурса подписан сегодня", - сообщили в "Ростехе".

По данным источника "Интерфакса", знакомого с материалами конкурса, в нем также участвовала структура профильного холдинга "Новапорт". Свой интерес к участию обозначали и "Аэропорты регионов", однако "в день конкурса их структура сошла с дистанции, от участия в конкурсе отказалась". Официальными комментариями этих компаний агентство не располагает.

По данным ЕГРЮЛ, АО "ТЛК "Ангара" зарегистрировано в июле 2023 года в Иркутске, учредителем является московское АО "Авард". Сфера деятельности компании – аэропортовая. По данным источников нескольких телеграм-каналов, "ТЛК "Ангара" связана с группой "Рампорт Аэро", которая управляет подмосковным аэропортом "Жуковский". Более 25% в АО "Рампорт Аэро" через авиакомпанию Red Wings контролируются "Ростехом".

"АО "ТЛК "Ангара", близкая оператору аэропорта "Жуковский", действительно станет ключевым соинвестором (совместно с госкорпорацией "Ростех") аэропорта Иркутск", - сообщил "Интерфаксу" представитель этой компании. Проектная команда, по его словам, имеет "большой и успешный опыт реализации сложных инфраструктурных проектов", уже начата разработка проектных решений по строительству аэропорта. Общий объем инвестиций в проект в компании оценили в около 100 млрд руб.

В феврале этого года сообщалось, что Росавиация и "Ростех" согласовали место для нового аэропорта Иркутска: его планируется построить на площадке "Ключевая" (известна также как Падь Ключевая, находится в 36 км от Иркутска и 24 км от Ангарска). Стоимость строительства аэропорта предварительно оценивается в более 70 млрд руб., сообщалось ранее в понедельник со ссылкой на интервью "Интерфаксу" губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Действующий иркутский аэропорт находится в городской черте, он имеет два терминала (внутренний и международный) и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 км. По итогам 2024 года обслужил 3,95 млн человек (+4%). Собственником аэропорта является областное правительство.

Перенос существующего аэропорта в пригородную зону обсуждается более 30 лет. Особенно этот вопрос стал актуальными после крушения в 2006 году самолета S7, который при посадке в аэропорту съехал с полосы и врезался в гаражи. Интерес к реконструкции аэропорта в разное время проявляли "Аэропорты регионов", "Новапорт", а также структуры Олега Дерипаски. Последний в начале этого года раскритиковал власти Иркутской области в связи с задержкой реализации проекта.