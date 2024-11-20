Новый аэропорт в Иркутске может быть построен по концессии

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Новый аэропорт в Иркутске может быть построен с использованием концессионного механизма, сообщил гендиректор УК "Аэропорты регионов" Евгений Чудновский на "Транспортной неделе 2024".

"По опыту (аэропорта - ИФ) Омска мы подписали еще один мегапроект - это строительство нового аэропорта в Архызе. И я знаю, что сейчас очень внимательно обсуждается аналогичный (концессионный - ИФ) проект в Иркутске. Там давно назрела проблема выноса аэропорта (за пределы города - ИФ), с учетом авиакатастроф. И опыт Омска сейчас рассматривается как позитивная история", - сказал он.

Ранее "Аэропорты регионов" наряду с другими профильными инвесторами, в том числе "Новапортом", проявляли интерес к модернизации иркутского аэропорта.

Перенос существующего аэропорта Иркутска, который находится в городской черте, обсуждается более 30 лет. После авиакатастрофы в 2006 году федеральные власти рассматривали две площадки под Иркутском: в Пади Ключевой и деревне Позднякова. Для последней институт "Аэропроект" даже провел предпроектные работы. Однако обе площадки в итоге были отвергнуты. Против Пади Ключевой выступило Минобороны, так как рядом с этой площадкой находятся артиллерийские полигоны. А вариант с деревней Позднякова в тот момент не понравился Минтрансу из-за дороговизны.

Кроме этого, сейчас существуют еще две идеи модернизации авиаузла: разворот взлетной полосы в действующем аэропорту на 30 градусов по отношению к существующей ВПП и удлинение полосы.

Аэропорт Иркутска в 2015 году был передан из федеральной в региональную собственность для модернизации авиаузла и в дальнейшем для строительства нового за пределами города. В конце 2023 года правительство Иркутской области сообщило о ведении переговоров о возвращении аэропорта в федеральную собственность, так как так не смогло решить вопрос с модернизацией авиаузла.

Аэропорт имеет два терминала (внутренний и международный) и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 км. Он расположен в городской черте. Пассажиропоток аэропорта Иркутска в 2023 году вырос на 44% в сравнении с 2022 годом, до 3,787 млн человек.