Поиск

Новый аэропорт в Иркутске может быть построен по концессии

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Новый аэропорт в Иркутске может быть построен с использованием концессионного механизма, сообщил гендиректор УК "Аэропорты регионов" Евгений Чудновский на "Транспортной неделе 2024".

"По опыту (аэропорта - ИФ) Омска мы подписали еще один мегапроект - это строительство нового аэропорта в Архызе. И я знаю, что сейчас очень внимательно обсуждается аналогичный (концессионный - ИФ) проект в Иркутске. Там давно назрела проблема выноса аэропорта (за пределы города - ИФ), с учетом авиакатастроф. И опыт Омска сейчас рассматривается как позитивная история", - сказал он.

Ранее "Аэропорты регионов" наряду с другими профильными инвесторами, в том числе "Новапортом", проявляли интерес к модернизации иркутского аэропорта.

Перенос существующего аэропорта Иркутска, который находится в городской черте, обсуждается более 30 лет. После авиакатастрофы в 2006 году федеральные власти рассматривали две площадки под Иркутском: в Пади Ключевой и деревне Позднякова. Для последней институт "Аэропроект" даже провел предпроектные работы. Однако обе площадки в итоге были отвергнуты. Против Пади Ключевой выступило Минобороны, так как рядом с этой площадкой находятся артиллерийские полигоны. А вариант с деревней Позднякова в тот момент не понравился Минтрансу из-за дороговизны.

Кроме этого, сейчас существуют еще две идеи модернизации авиаузла: разворот взлетной полосы в действующем аэропорту на 30 градусов по отношению к существующей ВПП и удлинение полосы.

Аэропорт Иркутска в 2015 году был передан из федеральной в региональную собственность для модернизации авиаузла и в дальнейшем для строительства нового за пределами города. В конце 2023 года правительство Иркутской области сообщило о ведении переговоров о возвращении аэропорта в федеральную собственность, так как так не смогло решить вопрос с модернизацией авиаузла.

Аэропорт имеет два терминала (внутренний и международный) и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 км. Он расположен в городской черте. Пассажиропоток аэропорта Иркутска в 2023 году вырос на 44% в сравнении с 2022 годом, до 3,787 млн человек.

Иркутск Архыз Омск Евгений Чудновский Иркутская область Аэропорты регионов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве в 2025 году изменятся тарифы на электричество для населения

"ФосАгро" отказалась от идеи полномасштабной карбоновой фермы

Минфин определил ставки НДФЛ при продаже криптовалют

Володин ждет от руководства ЦБ снижения ключевой ставки

Володин ждет от руководства ЦБ снижения ключевой ставки

В ноябре ценовые ожидания предприятий в РФ достигли максимума с мая 2022 г.

Банк России сообщил о жалобах предприятий на усиление роста издержек

Индекс МосБиржи упал до 2630 пунктов на внешнеполитической эскалации

В Испании намерены ежегодно легализовывать 300 тысяч мигрантов

В Испании намерены ежегодно легализовывать 300 тысяч мигрантов

Авиакомпаниям Катара и Кувейта предложили летать между российскими городами

Официальный курс доллара ЦБ РФ превысил 100 руб. впервые с 10 октября 2023 года

Официальный курс доллара ЦБ РФ превысил 100 руб. впервые с 10 октября 2023 года
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });