Банк "Зенит" cократил годовую чистую прибыль по МСФО в пять раз

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Банк "Зенит" в 2025 году сократил чистую прибыль по МСФО в 5,3 раза до 1,6 млрд рублей, говорится в консолидированной отчетности кредитной организации.

"Зенит" в прошлом году понес расходы на формирование резервов в размере 1,2 млрд рублей, годом ранее банк получил доход от восстановления резервов - 8,6 млрд рублей.

Чистый процентный доход до формирования резервов увеличился на 30,8% - до 11,4 млрд рублей, после формирования резервов - сократился в 1,7 раза, до 10,2 млрд рублей.

Убыток банка по операциям с финансовыми инструментами и иностранной валютой возрос в 2,6 раза - до 2,4 млрд рублей. На этом фоне операционные доходы кредитной организации снизились на 38% - до 11,6 млрд рублей.

Активы за 2025 год сократились на 7% - до 283,4 млрд рублей на 31 декабря.

Кредитный портфель после вычета резервов увеличился на 2% - до 202,6 млрд рублей. В том числе корпоративный кредитный портфель вырос на 1,3% - до 145,3 млрд рублей, розничный - на 3,6%, до 57,3 млрд рублей.

Объем привлеченных средств клиентов снизился на 2,6% - до 207,3 млрд рублей из-за оттока средств с депозитов и счетов юридических лиц (на 3,6% и 20,3% соответственно, без учета средств государственных и общественных организаций).

Собственный капитал увеличился на 16,7% - до 29,9 млрд рублей.

Банк "Зенит" по итогам 2025 года занял 34-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".