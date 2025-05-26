Brent подорожала до $64,9 за баррель

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо растут вечером в понедельник, получая поддержку от новостей об отсрочке введения в США повышенных пошлин на импорт товаров из Евросоюза.

К 18:20 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,1 (0,15%), до $64,9 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,07 (0,11%), по $61,6 за баррель.

Президент США Дональд Трамп в разговоре с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился предоставить Евросоюзу отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по тарифам. 23 мая Трамп рекомендовал ввести пошлину на импорт товаров из ЕС в размере 50% с 1 июня.

Понижательное давление на цены продолжают оказывать ожидания ускоренного наращивания производства странами ОПЕК+. На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о том, что восемь стран альянса обсуждают возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тысяч б/с в июле. Участники рынка опасаются, что это может привести к формированию избытка предложения.

Инвесторы также продолжают следить за переговорами между США и Ираном. По данным источников The Wall Street Journal, встреча делегаций двух стран в Риме завершилась без достижения соглашения, но стороны договорились продолжать переговоры.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на позитивный исход консультаций. "У нас были очень хорошие переговоры с Ираном вчера и сегодня, посмотрим, что из этого выйдет. Но я думаю, что у нас могут быть хорошие новости на иранском направлении", - заявил он журналистам в Нью-Джерси в воскресенье.