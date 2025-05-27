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СД "Башнефти" рекомендовал дивиденды за 2024 г. в размере 147,31 руб./акция

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Башнефти" рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере 147,31 руб. на обыкновенную и привилегированную акции, говорится в сообщении компании.

Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным на 14 июля.

Компания назначила годовое собрание в заочной форме на 30 июня, реестр участников собрания будет составлен по данным на 5 июня.

"Башнефть" традиционно направляет на выплату дивидендов 25% прибыли - этот уровень предусмотрен дивидендной политикой эмитента как минимальный. Аналитики инвесткомпаний и банков, опрошенные ранее "Интерфаксом", рассчитывали на сохранение данного коэффициента выплат и прогнозировали дивиденды "Башнефти" за 2024 год в размере чуть более 147 руб./акция.

Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО в 2024г составила 104,667 млрд руб., таким образом, компания направит на дивиденды 25% прибыли.

Дивиденды "Башнефти" за 2023 год составили 249,69 рубля на обыкновенную и привилегированную акции. Чистая прибыль компании по МСФО за 2023 год составила 177,4 млрд рублей, то есть за 2023 год "Башнефть" также направила на выплату дивидендов 25% прибыли.

Уставный капитал "Башнефти" равен 177 634 501 рубль, он разделен на 147 846 489 обыкновенных акций номиналом 1 рубль (83,23% уставного капитала) и 29 788 012 привилегированных акций номиналом 1 рубль (16,77%).

Контрольный пакет (57,66% уставного капитала) "Башнефти" принадлежит ПАО "НК "Роснефть", 4,41% - у ООО "Башнефть-Инвест" и 25,000001% - у республики Башкортостан.

Башнефть Башкортостан
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