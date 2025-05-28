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Brent подорожала до $64,41 за баррель

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в среду на информации СМИ о том, что США запретили Chevron Corp. экспортировать нефть из Венесуэлы. Рост рынка сдерживается ожиданиями дальнейшего наращивания добычи странами ОПЕК+.

К 8:15 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,32 (0,5%) до $64,41 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $0,65 (1%), до $64,09 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,32 (0,53%), до $61,21 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,59 (1%), до $60,89 за баррель.

Как сообщил Reuters со ссылкой на источники, новая лицензия, выданная Chevron администрацией президента США Дональда Трампа, позволяет компании сохранить активы в Венесуэле, но не дает возможности экспортировать нефть из страны. Срок действия предыдущей лицензии завершился 27 мая.

"Потеря венесуэльской нефти приведет к нехватке сырья на американских НПЗ и повысит их зависимость от ближневосточных поставок", - отмечает аналитик Westpac Роберт Ренни.

Участники рынка ждут встречи государств ОПЕК+, на которой будут обсуждаться уровни добычи в июле. Как сообщали СМИ, восьмерка стран ОПЕК+ рассматривает возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. б/с в июле. Встреча министров восьми стран ОПЕК+, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, состоится в субботу, а не в воскресенье, сообщили ранее несколько источников.

Кроме того, трейдеры оценивают перспективы новых санкций США против России. Президент США Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин "играет с огнем", и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог отметил, что это подразумевает ухудшение личных отношений Трампа с Путиным.

WTI Brent Chevron ОПЕК США Венесуэла
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