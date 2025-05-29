Поиск

Brent подорожала до $65,81 за баррель

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти быстро растут утром в четверг после существенного роста за предыдущую сессию, участники рынка оценивают сигналы о сокращении запасов нефти в США и ждут решения ОПЕК+ об объемах добычи в июле.

К 8:15 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,91 (1,4%), до $65,81 за баррель. В среду Brent подорожала на $0,81 (1,26%), до $64,90 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,94 (1,52%), до $62,78 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,95 (1,56%), до $61,84 за баррель.

Американский институт нефти накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 4,24 млн баррелей. Неделей ранее показатель вырос на 2,5 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США раскроет свои данные позднее в четверг, аналитики прогнозируют рост запасов нефти на 1 млн баррелей.

Министры стран ОПЕК+ на 39-й встрече подтвердили ранее принятые решения, в том числе касающиеся уровней добычи нефти до конца 2026 года. Следующая встреча министров ОПЕК+ назначена на 30 ноября.

В субботу состоится встреча министров восьми стран ОПЕК+, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки. Ожидается, что на ней будет обсуждаться возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. баррелей в сутки в июле.

API Brent WTI ОПЕК США Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Утвержден список компаний непрерывного цикла с приоритетом очередности в ж/д перевозках

Экспорт рыбной продукции из РФ в 2025 году может превысить $6 млрд

Экспорт рыбной продукции из РФ в 2025 году может превысить $6 млрд

Белый дом запретил ряду американских компаний продажу технологий в Китай

Американский суд признал незаконными введенные Трампом пошлины

Ипотека в апреле выросла на 0,4% против роста на 0,2% в марте

Банки РФ в апреле увеличили прибыль на 7% благодаря дивидендам "дочек" и разовым доходам

Выпуск легковых автомобилей в РФ в апреле вырос на 11,3% год к году

Годовая инфляция в РФ замедлилась до 9,8%

Годовая инфляция в РФ замедлилась до 9,8%

Министры ОПЕК+ подтвердили ранее принятые решения

Министры ОПЕК+ подтвердили ранее принятые решения
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2273 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6442 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });