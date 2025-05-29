Brent подорожала до $65,81 за баррель

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти быстро растут утром в четверг после существенного роста за предыдущую сессию, участники рынка оценивают сигналы о сокращении запасов нефти в США и ждут решения ОПЕК+ об объемах добычи в июле.

К 8:15 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,91 (1,4%), до $65,81 за баррель. В среду Brent подорожала на $0,81 (1,26%), до $64,90 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,94 (1,52%), до $62,78 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,95 (1,56%), до $61,84 за баррель.

Американский институт нефти накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 4,24 млн баррелей. Неделей ранее показатель вырос на 2,5 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США раскроет свои данные позднее в четверг, аналитики прогнозируют рост запасов нефти на 1 млн баррелей.

Министры стран ОПЕК+ на 39-й встрече подтвердили ранее принятые решения, в том числе касающиеся уровней добычи нефти до конца 2026 года. Следующая встреча министров ОПЕК+ назначена на 30 ноября.

В субботу состоится встреча министров восьми стран ОПЕК+, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки. Ожидается, что на ней будет обсуждаться возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. баррелей в сутки в июле.