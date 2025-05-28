Назначен новый глава европейского автоконцерна Stellantis

Им станет руководитель бизнеса компании в Северной и Южной Америке Антонио Филоза

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров европейского автоконцерна Stellantis единогласно избрал Антонио Филозу на пост главного исполнительного директора, говорится в пресс-релизе компании.

Филоза вступит в новую должность 23 июня и в этот же день представит новый менеджмент. Сейчас он занимает посты главного операционного директора сегмента Северной и Южной Америки, а также главного директора по вопросам качества. В 2023 году Филоза стал руководителем дочернего бренда Jeep.

В ближайшие дни Stellantis созовет внеочередное собрание акционеров для его избрания в совет директоров в качестве исполнительного директора.

Между тем Джон Элканн останется исполнительным председателем совета директоров компании. Он возглавлял специальный комитет совета, занимавшийся поиском внутренних и внешних кандидатов на роль CEO.