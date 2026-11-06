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Changan отзовет в РФ 1,9 тыс. лифтбэков UNI-V для русификации ПО

Changan отзовет в РФ 1,9 тыс. лифтбэков UNI-V для русификации ПО
Фото: Leonie Asendorpf/picture alliance via Getty Images

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Российское подразделение китайского автоконцерна Changan (ООО "Чанъань Моторс Рус") отзывает 1,905 тыс. лифтбэков Changan UNI-V для решения проблем с русификацией интерфейсов и голосовых команд, сообщает Росстандарт.

Отзываются автомобили, проданные с сентября 2023 года по конец апреля текущего года.

"На всех транспортных средствах будет проведено обновление программного обеспечения", - отмечает Росстандарт, добавляя, что сейчас на отзываемых машинах интерфейс реализован не на русском языке.

Уполномоченные представители ООО "Чанъань Моторс Рус" письмом или по телефону известят владельцев подпадающих под отзыв машин о необходимости прибыть в ближайший дилерский центр для проведения работ. Самостоятельно определить, подпадает ли автомобиль под отзыв, можно на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

Сборка лифтбэка Changan UNI-V с недавних пор локализована на мощностях калининградского "Автотора", ставшего основным российским производственным партнером этого китайского автопроизводителя. Ранее модель поставлялась в РФ из Китая.

Changan ООО "Чанъань Моторс Рус" Росстандарт
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