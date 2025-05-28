Т-Банк выпустил цифровые финансовые активы с привязкой к стоимости биткоина

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Т-Банк выпустил цифровые финансовые активы (ЦФА), привязанные к стоимости биткоина, сообщила кредитная организация.

Эмитентом выступает ООО "ТБ Капитал", один ЦФА соответствует 0,001 биткоина. Объем выпуска – 1 тысяча ЦФА. Новый смарт-актив доступен только квалифицированным инвесторам.

При покупке ЦФА инвестор получает цифровое право на выплату рыночной стоимости соответствующей доли биткоина. Цена покупки устанавливается в рублях по агрегированному курсу с нескольких бирж и курсу доллара на дату выпуска смарт-актива. Согласно решению о выпуске, стоимость одного ЦФА составляет 8854,29 руб.

Срок до погашения ЦФА – один месяц. После погашения эмитент на каждый смарт-актив выплачивает по 0,001 биткоина в рублях исходя из цены криптовалюты и курса рубля на этот день.

В течение срока выпуска инвестор может продать смарт-актив, так как маркетмейкер поддерживает вторичные торги, отмечает Т-Банк.

Ранее в среду Банк России сообщил, что финансовые организации могут предлагать квалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты. Ключевое условие - такие инструменты не должны предусматривать фактическую поставку криптовалют.

"Московская биржа" сообщала, что в июне этого года планирует запуск на срочном рынке расчетного фьючерса, базовый актив которого привязан к стоимости биткойна. "СПБ биржа" также заявила о планах запуска торгов фьючерсами с привязкой к стоимости криптовалют. Сбербанк в свою очередь сообщал, что готовит структурные облигации, доходность которых привязана к ценовой динамике криптовалют.