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"СПБ биржа" готовится запустить торги фьючерсами с привязкой к стоимости криптовалют

"СПБ биржа" готовится запустить торги фьючерсами с привязкой к стоимости криптовалют
Фото: Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" находится в активной фазе подготовки к старту торгов расчетными фьючерсами, привязанными к стоимости криптовалют, сообщили журналистам в пресс-службе торговой площадки.

Сейчас фьючерс на индекс биткойна предоставлен участникам торгов на тестовом полигоне для настройки торговых и учетных систем, отметила биржа.

В правила торгов инструментами срочного рынка и клиринга вносятся соответствующие дополнения.

"Торги расчетными фьючерсами, привязанными к стоимости биткойна, планируется начать по готовности участников торгов и их систем интернет-трейдинга", - отмечается в сообщении.

Ранее в среду Банк России сообщил, что финансовые организации могут предлагать квалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты. Ключевое условие - такие инструменты не должны предусматривать фактическую поставку криптовалют.

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