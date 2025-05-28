Сбербанк готовит структурные облигации с привязкой доходности к криптовалютам

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк готовит структурные облигации, доходность которых привязана к ценовой динамике криптовалют, сообщила пресс-служба банка.

"В ближайшее время мы представим инвесторам продукт, который обеспечит удобную и безопасную экспозицию на криптовалютные активы - без прямого владения криптовалютами, но с полным соблюдением требований регулирования на российской инфраструктуре. Инвестирование будет доступно через структурные облигации, доходность которых привязана к ценовой динамике криптовалют", - сказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, слова которого приводит пресс-служба.

Ранее в среду Банк России сообщил, что финансовые организации могут предлагать квалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты. Ключевое условие - такие инструменты не должны предусматривать фактическую поставку криптовалют.

Московская биржа сообщала, что в июне этого года планирует запуск на срочном рынке расчетного фьючерса, базовый актив которого привязан к стоимости биткойна. "СПБ биржа" также заявила о планах запуска торгов фьючерсами с привязкой к стоимости криптовалют.