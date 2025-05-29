Квартальная выручка Salesforce выросла на 8%, лучше прогнозов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Американская Salesforce Inc., поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами, в первом квартале 2026 финансового года увеличила выручку на 8%, лучше ожиданий рынка, что позволило компании улучшить годовой прогноз для этого показателя.

За квартал, который завершился 30 апреля, выручка Salesforce увеличилась до $9,83 млрд с $9,13 млрд годом ранее, что оказалось лучше ожиданий рынка ($9,75 млрд).

Чистая прибыль в отчетном квартале составила $1,54 млрд, или $1,59 в расчете на акцию, по сравнению с $1,53 млрд, или $1,56 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $2,58 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $2,55 на акцию.

В минувшем квартале Salesforce вернула акционерам $3,1 млрд, включая $2,7 млрд в виде обратного выкупа акций и $402 млн на выплату дивидендов.

По прогнозу компании, в текущем квартале ее скорректированная прибыль составит $1,8-1,82 на акцию, выручка - $10,11-10,16 млрд. Также компания улучшила годовой прогноз и теперь рассчитывает получить выручку в размере $41-41,3 млрд вместо ранее ожидавшихся $40,5-40,9 млрд.

С начала 2025 года капитализация Salesforce понизилась на 17,4%, до $264,8 млрд.