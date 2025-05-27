Salesforce купит Informatica за $8 млрд

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Американская Salesforce Inc. достигла соглашения о покупке поставщика решений для работы с данными Informatica Inc. за $8 млрд, сообщила компания.

Salesforce, поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с бизнесом, заплатит $25 за акцию Informatica, что предусматривает премию в 30% к котировкам на закрытие торгов 22 мая. Закрытие сделки ожидается в начале следующего финансового года, который стартует в феврале.

Ранее о скорой сделке написала The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

В 2024 году WSJ сообщала, что Salesforce рассматривает возможность покупки Informatica почти за $10 млрд. Однако тогда компании не смогли согласовать условия сделки.

Informatica - ведущий мировой поставщик программного обеспечения для интеграции и управления качеством корпоративных данных. В число ее клиентов входят такие компании, как Unilever, Toyota и Deloitte.