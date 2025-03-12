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Salesforce инвестирует в Сингапур в следующие пять лет $1 млрд

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Американская Salesforce Inc., поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами, планирует инвестировать $1 млрд в Сингапур в следующие пять лет.

Компания рассчитывает, что инвестиции будут способствовать более активному внедрению ее флагманского ИИ-продукта Agentforce. Эта платформа позволяет пользователям создавать ИИ-агентов для автоматизации задач и оптимизации рабочих процессов.

Salesforce инвестирует в Сингапур уже почти 20 лет, здесь работает исследовательский хаб компании в сфере ИИ.

Salesforce и Singapore Airline заключили соглашение, по которому авиакомпания интегрирует Agentforce и другие сервисы Salesforce в собственную систему обработки клиентских данных. Партнеры также планируют заниматься совместной разработкой ИИ-решений для авиасектора в сингапурском хабе Salesforce, сообщила американская компания.

Salesforce Сингапур Singapore Airline США
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