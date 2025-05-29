Акционеры "Интер РАО" одобрили дивиденды за 2024 год в размере 0,3538 руб. на акцию

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Интер РАО" одобрили дивиденды за 2024 год в размере 0,3538 руб. на акцию, сообщила компания по итогам прошедшего в заочной форме годового собрания.

Дивидендная отсечка установлена на 9 июня 2025 года.

Уставный капитал "Интер РАО" составляет 104,4 млрд обыкновенных акций. Таким образом, общая сумма выплат составит 36,9 млрд руб. Это равняется 25% чистой прибыли по МСФО за 2024 год, что соответствует многолетней практике компании.

Основным акционером "Интер РАО" на конец марта 2024 года являлся "Роснефтегаз" (27,63%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 года принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС, ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.