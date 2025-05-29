Поиск

Акционеры "Интер РАО" одобрили дивиденды за 2024 год в размере 0,3538 руб. на акцию

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Интер РАО" одобрили дивиденды за 2024 год в размере 0,3538 руб. на акцию, сообщила компания по итогам прошедшего в заочной форме годового собрания.

Дивидендная отсечка установлена на 9 июня 2025 года.

Уставный капитал "Интер РАО" составляет 104,4 млрд обыкновенных акций. Таким образом, общая сумма выплат составит 36,9 млрд руб. Это равняется 25% чистой прибыли по МСФО за 2024 год, что соответствует многолетней практике компании.

Основным акционером "Интер РАО" на конец марта 2024 года являлся "Роснефтегаз" (27,63%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 года принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС, ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.

Интер РАО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Telegram разместил конвертируемые облигации на $1,7 млрд

Telegram разместил конвертируемые облигации на $1,7 млрд

ГК "Русагро" передала в доверительное управление миноритарную долю "Агро-Белогорье"

В Казахстане подтвердили планы ОПЕК+ увеличить добычу нефти в июле

В Казахстане подтвердили планы ОПЕК+ увеличить добычу нефти в июле

Рубль днем растет в паре с юанем, обновил максимум с мая 2023 года

ЦБ пропишет обязательный набор финпоказателей для оценки кредитных рисков заемщиков

ЦБ пропишет обязательный набор финпоказателей для оценки кредитных рисков заемщиков

"Русагро" передала "Агро-Белогорье" в управление Корпорации развития Белгородской области

"Русагро" передала "Агро-Белогорье" в управление Корпорации развития Белгородской области
Разлив мазута в Керченском проливе

В Анапе отказались от сбора туристического налога до конца 2025 года

S7 с конца июля возобновит полеты по маршруту Москва - Новокузнецк

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2276 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6445 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе409 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });