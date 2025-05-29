Рубль в четверг заметно вырос в паре с юанем, обновив максимум с мая 2023 года

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль вырос на фоне ожиданий новостей на тему продолжения российско-украинских переговоров, сумел обновить максимум с мая 2023 года. Курс китайской валюты в 19:00 составил 10,86 руб., что на 15,35 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В ходе торгов юань падал до 10,84 руб. впервые с 11 мая 2023 года.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 30 мая на 1,1067 рубля, до 78,497 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,3884 рубля, до 88,9481 руб./EUR1.

Комментарии аналитиков

"В среду рубль заметно подорожал в паре с юанем, сумел обновить максимальные отметки с мая 2023 года. В среду завершился налоговый период, на фоне которого рубль рос в начале недели, поэтому полагаем, что сегодняшнее укрепление нацвалюты обусловлено ожиданиями продвижения в урегулировании российско-украинского конфликта. Участники рынка позитивно реагируют на новости, что Россия предлагает Украине прямые переговоры 2 июня в Стамбуле. Еще одним фактором, способствующим росту рубля, могло стать решение правительства еще на год продлить режим обязательной продажи валютной выручки. На следующей неделе игроки будут ожидать решения ЦБ по ключевой ставке", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Курс рубля продолжает показывать положительную динамику к основным валютам. За прошедший месяц курс национальной валюты вырос еще на 3,5% в паре с долларом США. Одним из факторов, влияющих на курс, является следствие проводимой Банком России жесткой денежно-кредитной политики. Определенное влияние на перспективы курса национальной валюты могут оказать решения Банка России по ключевой ставке 6 июня. В то же время, на курс национальной валюты продолжает влиять неопределенность в геополитике. Отсутствие негативных новостей в ближайшей перспективе позволит рублю торговаться в диапазоне 78-83 руб. за доллар США", - рассказал "Интерфаксу" о рыночной динамике начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Сергей Черняков.

Россия пока не получила ответ Киева на предложение провести очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию 2 июня в Стамбуле, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, также пока не планируется телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он добавил, что в случае необходимости разговор с президентом США можно будет согласовать довольно быстро.

"Каналы связи налажены. При необходимости очень быстро можно согласовать такой телефонный разговор. По мере необходимости он может состояться в любой момент", - сказал представитель Кремля. "Но сейчас главное продолжить этот процесс прямых переговоров российско-украинских. И предложено это сделать в Стамбуле", - отметил он.

Анкара рассчитывает, что процесс переговоров между РФ и Украиной будет и дальше проводиться в Стамбуле, заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что Анкара поддерживает контакты как с Москвой, так и с Киевом и стремится к достижению долгосрочного мира.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что видит Стамбул площадкой для второго раунда переговоров РФ и Украины. Он также заявил, что Россия готова предоставить украинским переговорщикам и обсудить свой меморандум с условиями урегулирования конфликта в ходе прямых переговоров 2 июня в Стамбуле.

Первый раунд переговоров состоялся там 16 мая.

Цены на нефть

Цены на нефть перешли к существенному снижению, растеряв весь рост, достигнутый ранее в ходе торгов на новостях о том, что федеральный торговый суд США признал незаконными импортные пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени опустилась на 1,05% от уровня закрытия среды, до $64,2 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 1,07%, до $61,17 за баррель.

Котировки нефтяных фьючерсов заметно выросли ранее в ходе торгов на фоне общего улучшения настроений на рынках после сообщений о признании незаконности глобальных внешнеторговых пошлин, объявленных Трампом в апреле.

Между тем ожидания увеличения предложения из-за ускоренного наращивания производства со стороны ОПЕК+ оказывают негативное влияние на цены.

В субботу состоится встреча министров восьми стран альянса, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки. Ожидается, что на ней будет обсуждаться возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. баррелей в сутки, в июле.

По данным министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 2,795 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 600 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 23 мая, уменьшились на 2,441 млн баррелей, дистиллятов - на 724 тыс. баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 500 тыс. баррелей и роста запасов дистиллятов 700 тыс. баррелей.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 4,24 млн баррелей. Неделей ранее показатель вырос на 2,5 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка практически не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 28 мая поднялась на 14 базисных пунктов - до 20,89% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в четверг повысилась на 1 базисный пункт - до 20,93% годовых, версии RUONIA на срок три и шесть месяцев не изменилась относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметках 21,63% и 22,09% годовых соответственно.