Эрдоган согласен на организацию в Стамбуле дальнейших переговоров РФ и Украины

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Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Анкара рассчитывает, что процесс переговоров между РФ и Украиной будет и дальше проводиться в Стамбуле, заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Глава МИД России Лавров выразил желание, чтобы второй раунд переговоров между РФ и Украиной прошел в Стамбуле. Стамбульский мирный процесс возобновится", - приводит его слова агентство "Анадолу".

Эрдоган подчеркнул, что Анкара поддерживает контакты как с Москвой, так и с Киевом, и стремится к достижению долгосрочного мира.

Ранее Лавров заявил, что видит Стамбул площадкой для второго раунда переговоров РФ и Украины.

"Что касается переговоров России и Украины, если вы спросите меня, я бы снова обратился к нашим турецким друзьям, - в Стамбуле очень хорошо", - сказал он на совместной пресс-конференции в Москве с турецким коллегой Хаканом Фиданом, отвечая на вопрос о возможном месте проведения второго раунда переговоров.

Накануне Лавров заявил, что Россия готова предоставить украинским переговорщикам и обсудить свой меморандум с условиями урегулирования конфликта в ходе прямых переговоров 2 июня в Стамбуле.

Первый раунд переговоров состоялся там 16 мая.