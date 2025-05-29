Москва пока не получала ответ Киева на предложение провести переговоры 2 июня в Стамбуле

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российская сторона пока не получала ответа Украины на предложение провести очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию 2 июня в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что мы предложили в понедельник, 2 июня собраться опять в Стамбуле на второй раунд, пока, насколько мне известно, ответ не получен", - сказал он.

Днем ранее о предложении провести вторую прямую встречу делегаций России и Украины 2 июня в Стамбуле сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, там российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским будет готова передать делегации Украины свой меморандум с условиями урегулирования конфликта. Меморандум излагает российскую "позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса", отметил Лавров.

Первая встреча делегаций прошла в Стамбуле 16 мая. Тогда они договорились обменяться пленными в формате "1000 на 1000" человек и подготовить подготовят документы, излагающие позицию каждой из сторон для достижения устойчивого урегулирования.