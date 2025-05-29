Поиск

Москва пока не получала ответ Киева на предложение провести переговоры 2 июня в Стамбуле

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российская сторона пока не получала ответа Украины на предложение провести очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию 2 июня в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что мы предложили в понедельник, 2 июня собраться опять в Стамбуле на второй раунд, пока, насколько мне известно, ответ не получен", - сказал он.

Днем ранее о предложении провести вторую прямую встречу делегаций России и Украины 2 июня в Стамбуле сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, там российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским будет готова передать делегации Украины свой меморандум с условиями урегулирования конфликта. Меморандум излагает российскую "позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса", отметил Лавров.

Первая встреча делегаций прошла в Стамбуле 16 мая. Тогда они договорились обменяться пленными в формате "1000 на 1000" человек и подготовить подготовят документы, излагающие позицию каждой из сторон для достижения устойчивого урегулирования.

Стамбул Дмитрий Песков Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Разлив мазута в Керченском проливе

В Анапе отказались от сбора туристического налога до конца 2025 года

Мособлдума предложила запретить во всей России аборты вне стационара

Песков назвал требование Киева немедленно передать ему проект меморандума неконструктивным

Песков назвал требование Киева немедленно передать ему проект меморандума неконструктивным

S7 с конца июля возобновит полеты по маршруту Москва - Новокузнецк

Шадаев заявил, что в РФ более 1 млн айтишников, но потребность в IT-кадрах остаётся

Шадаев заявил, что в РФ более 1 млн айтишников, но потребность в IT-кадрах остаётся

Глава Минцифры заявил о сверхконкурентном преимуществе РФ в кибербезопасности

Шойгу заявил, что Стамбул становится основной площадкой для переговоров РФ и Украины

Шойгу заявил, что Стамбул становится основной площадкой для переговоров РФ и Украины

Минцифры выработает единую политику по VPN-сервисам в России

Во Владивостоке удалось нормализовать ситуацию с китайскими туристическими автобусами

Во Владивостоке удалось нормализовать ситуацию с китайскими туристическими автобусами

Шадаев допустил ограничение зарубежных облачных сервисов со зрелыми аналогами в РФ

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе409 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2273 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6442 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });