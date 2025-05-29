Сбербанк не видит ухудшения качества кредитов у крупного бизнеса

Однако банк отмечает сложности у малых и средних предприятий

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк не видит серьезного ухудшения качества кредитного портфеля у крупного бизнеса, отмечает сложности у малых и средних предприятий (МСП), заявила старший управляющий директор банка Анастасия Белянина.

"Есть сегменты, где определённые ухудшения уже заметны. Это, прежде всего, малый бизнес, которому, конечно же, тяжело справляться с теми условиями, которые сейчас существуют на рынке. И здесь уровень просрочек подрастает", - сообщила Белянина в рамках вебинара SberCIB.

"Крупный портфель ведет себя в принципе очень неплохо, я бы сказала, стабильно. Может быть, немножко ухудшаются в отдельных отраслях, в отдельных сегментах прогнозы по денежному потоку, которые дальше отражаются в рейтингах, которые мы имеем у себя, когда мы кредитуем", - добавила она.

Белянина напомнила, что особую обеспокоенность в свое время вызывало состояние застройщиков.

"Первый квартал показал, что та "подушка", которая была многими девелоперами создана в предыдущие годы, имела очень неплохую маржинальность. Сейчас мы видим определенное снижение продаж в квадратных метрах. Тем не менее выручка снижается, но не так драматично. Мы видим, что цена за квадратный метр не падает сильно. То есть мы живем в каком-то стабильном состоянии уже несколько месяцев. В отдельных регионах есть даже рост, в отдельных регионах есть небольшое снижение", - добавила она.

В целом Сбербанк ожидает, что уложится в прогноз по стоимости риска на 2025 год в 150 базисных пунктов.