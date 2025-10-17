Поиск

Сбербанк не видит проблем с обслуживанием кредитов застройщиками

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Качество кредитного портфеля девелоперам жилья в Сбербанке остается приемлемым, доля просроченной задолженности составляет менее 1%, заявил журналистам в кулуарах конференции Сбера по жилой недвижимости зампред правления банка Анатолий Попов.

"Уровень проблемных кредитов (застройщикам - ИФ) в Сбере составляет на текущий момент менее 1%", - сказал он.

Он отметил, что кредитный портфель жилой недвижимости (6,7 трлн рублей) составляет четверть от корпоративного кредитного портфеля банка.

Сбербанк сейчас финансирует 60% рынка жилой недвижимости.

Зампред Сбербанка добавил, что проблемы в основном обусловлены тремя причинами: неопытностью девелоперов, изменениями в части разрешений на строительство со стороны региональных властей, а также ремаркетингом проектов, когда застройщик меняет сегмент, например, из бизнеса переходит в премиум.

Сбербанк регулярно проводит стресс-тестирование сегмента жилой недвижимости.

"Когда проводится стресс-тестирование, при снижении цены на 10% в течение года количество проблемных кредитов, которые мы можем получить, составляет 3,7% (от портфеля - ИФ)", - сообщил Попов.

По его словам, ситуации, когда объекты недвижимости переходили на баланс Сбербанка, штучные.

"Это очень такие совсем штучные кейсы, таких почти не бывает. Все-таки мы постоянно обновляем свои прогнозы, когда работаем с застройщиком, ведем регулярный мониторинг работы по тому или иному объекту и достаточно оперативно реагируем, обсуждая ту или иную стратегию", - пояснил зампред.

Очень важно, что поддерживает рынок жилой недвижимости продолжающийся рост цен, добавил он.

"Мы видим, что с начала года цены выросли на 6%, то есть цены растут примерно темпом, сопоставимым с инфляцией", - заявил зампред.

"В целом мы ожидаем постепенного улучшения и восстановления рынка продаж. Видим уже в сентябре оживление, по количеству выданной ипотеки уровень рекордный по этому году (280 млрд рублей - ИФ)", - сказал Попов.

