Nippon Steel инвестирует $6 млрд в свой японский бизнес

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Японская Nippon Steel намерена инвестировать 869 млрд иен ($6 млрд) в расширение мощностей по выплавке стали в Японии с фокусом на более экологичные технологии.

Инвестиции будут направлены на модернизацию трех металлургических заводов в Японии. На них будут установлены электродуговые печи, использующих металлолом в качестве сырья. Японское правительство профинансирует до 29% проекта, говорится в сообщении компании.

В рамках проекта планируется строительство новой электродуговой печи на заводе на острове Кюсю, а также расширение производственных мощностей на двух других площадках. В результате общая производственная мощность на площадках компании увеличится на 2,9 млн тонн в год.

Nippon Steel последние полтора года ведет переговоры о покупке американской US Steel Corp. Президент США Дональд Трамп ранее поддержал сделку, заявив, что она позволит инвестировать в американскую сталелитейную промышленность порядка $14 млрд.

С начала 2025 года капитализация Nippon Steel сократилась на 8,5%.