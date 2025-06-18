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Nippon Steel закрыла сделку по покупке US Steel

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Японская Nippon Steel закрыла сделку по приобретению United States Steel, говорится в совместном сообщении сталелитейных компаний.

По условиям соглашения, Nippon Steel заплатила по $55 за акцию американского сталепроизводителя. Общая сумма сделки составила $14,9 млрд.

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US Steel сохранит название и штаб-квартиру в Питтсбурге (штат Пенсильвания). Большинство членов совета директоров компании и топ-менеджеров будут американцами.

Президент США Дональд Трамп в прошлую пятницу подписал указ, который разрешил проведение сделки. Её согласование продолжалось полтора года. Предыдущий президент США Джо Байден в январе заблокировал сделку из соображений национальной безопасности, заявив, что она создаст риск для критически важных для страны цепочек поставок. Однако Трамп в апреле поручил Комитету по иностранным инвестициям (CFIUS) изучить соглашение, а в конце мая принял решение одобрить сделку.

Председатель и главный исполнительный директор Nippon Steel Эйдзи Хашимото поблагодарил Трампа, добавив, что компания "рада открыть новую главу в славной истории US Steel".

"Опираясь на наши инвестиции, передачу наших передовых технологий и неустанную работу руководства и сотрудников обеих компаний, Nippon Steel стремится вместе с US Steel укрепить свои позиции в качестве ведущего мирового производителя стали", - сказал он.

Покупка US Steel позволит японской компании увеличить производственные мощности до 86 млн тонн с нынешних 63 млн тонн. При этом Nippon Steel обязалась инвестировать около $11 млрд в США в течение следующих трех лет, а также построить новый сталелитейный завод после 2028 года.

US Steel была образована в 1901 году при участии финансиста Джона Пирпонта Моргана и сталепромышленника Эндрю Карнеги и сыграла важную роль в индустриализации США в XX веке. Она уже не относится к числу крупнейших американских компаний, но остается одним из ведущих сталепроизводителей. Ее основными клиентами являются автомобильные компании, производители бытовой техники и упаковки для пищевых продуктов.

США Nippon Steel United States Steel US Steel
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