Трамп одобрил слияние US Steel и Nippon Steel

Завод Nippon Steel в восточной префектуре Тиба, Япония Фото: Tomohiro Ohsumi/Getty Images

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп одобрил слияние US Steel и японской Nippon Steel, пишет CNBC.

"Это будет плановое партнерство между United States Steel и Nippon Steel, которое позволит создать не менее 70 тыс. рабочих мест и в рамках которого в экономику США будут вложены $14 млрд", - написал он в своей соцсети Truth Social.

Головной офис US Steel останется в Питтсбурге, а основная часть инвестиций придется на ближайшие 14 месяцев, заявил Трамп.

Предыдущий президент США Джо Байден в январе заблокировал сделку Nippon Steel по покупке US Steel за $14,9 млрд из соображений национальной безопасности, заявив, что она создаст риск для критически важных для Штатов цепочек поставок.

Однако Трамп в апреле поручил Комитету по иностранным инвестициям в США (CFIUS) изучить эту транзакцию, чтобы "определить, могут ли быть целесообразны дальнейшие действия в этом отношении".

Действующий президент сказал, что 30 мая проведет митинг в US Steel в Питтсбурге.

Акции Nippon Steel подорожали на 2,3% по итогам торгов в понедельник. Бумаги US Steel подскочили в цене на 21,2% по итогам торгов в пятницу после заявлений Трампа и прибавили еще 3,2% на дополнительной сессии.