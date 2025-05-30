В ВТБ считают, что снижение ставки ЦБ 6 июня было бы "слишком рискованным"

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Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России 6 июня оставит ставку на 21%, снижать ее сейчас с наличием большого количества проинфляционных факторов слишком рискованно, сказал журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Снижение ключевой ставки с таким количеством потенциально проинфляционных факторов является слишком рискованным", - считает он.

По его словам, возможны три варианта действия регулятора на ближайшем заседании совета директоров по денежно-кредитной политике (ДКП).

"Первое - это ослабление сигнала, второе - это сочетание ослабления сигнала, например, с рассмотрением на совете директоров Банка России 6-го числа из первого сценария снижения, но не утверждение его, а принятие решения сохранить ставку, это еще усиление дополнительное (сигнала - ИФ), либо снижение ставки, что является риском признания ДКП непоследовательной", - заявил Пьянов.

Он считает, что ЦБ выберет вариант сохранения ставки со смягчением сигнала, например, до формулировки "будем оценивать необходимость снижения ключевой ставки во втором полугодии 2025 года".

"Это является, на мой взгляд, с точки зрения моего понимания, наиболее вероятным решением, по моей персональной точке зрения", - сказал первый зампред ВТБ.

В пользу смягчения ДКП говорят такие факторы, как снижение инфляции, укрепление курса рубля и охлаждение экономики, отметил он. В пользу сохранения ставки действуют такие факторы, как высокие инфляционные ожидания, ситуация с урожаем из-за весенних заморозков, неизменность ситуации на рынке труда, будущая индексация тарифов, угроза санкций, а также высокое влияние на инфляцию укрепления курса рубля, где разворот динамики может изменить ситуацию в обратную сторону.

Пьянов напомнил, что в бизнес-план ВТБ заложено сохранение ставки ЦБ в среднем на уровне 21% до конца 2025 года. "По сути, мы допускаем сценарий - если и будет снижение, то оно будет в последние заседания совета директоров этого года и материально на сложившуюся ситуацию не повлияет", - подчеркнул первый зампред.