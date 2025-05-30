Силуанов увидел возможность для легкого ослабления ДКП Банка России

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Замедление инфляции в России в последнее время открывает Банку России пространство для решений по денежно-кредитной политике, включая возможность некоторого ослабления ее жесткости, заявил министр финансов Антон Силуанов в финансовом университете.

"Последние месяцы, недели динамика инфляции идет вниз, и это хорошо, у Центрального банка будут возможности как раз в принятии всех необходимых решений с точки зрения жесткости денежно-кредитной политики или ее чуть ослабления", - сказал он.лекции в финансовом университете.

Борьбу с инфляцией с помощью высоких ставок он назвал одной из причин охлаждения экономики России.

"Да, сегодня мы охлаждаем экономику. И видим, что действительно динамика охлаждения идет. Но это плановые наши решения. Это плановые инструменты, которые применяются. И мы после охлаждения дадим опять газу и пойдем дальше развиваться. Так устроена цикличная наша экономика, цикличная наша жизнь. Ничего в этом страшного нет", - подчеркнул Силуанов.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 6 июня. На предыдущем заседании в апреле Банк России сохранил ставку на уровне 21%.