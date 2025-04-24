ВТБ допустил "кредитный ренессанс" не раньше II полугодия 2026 года

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ прогнозирует оживление кредитного рынка в РФ не раньше второго полугодия 2026 года, заявил журналистам зампред банка Георгий Горшков.

"Рынок продолжает охлаждаться, мы с вами знаем основные причины. В первую очередь, это макропруденция, которая означает, что у банков с розничным бизнесом возникает повышенное потребление капитала, примерно в 4-5 раз выше по сравнению с корпоративными кредитами. (...) Иными словами, кредитовать корпоратов сейчас выгоднее, чем кредитовать розничных клиентов. И у каждого банка, у которого есть и корпоративный, и розничный бизнес, возникает дилемма: сколько капитала, сколько ликвидности направить на ту или иную бизнес-линейку. И, конечно же, второй фактор – это ключевая ставка, которая сохраняется на уровне 21%", - заявил Горшков на пресс-конференции.

По прогнозам ВТБ, рынок розничного кредитования по итогам года сократится примерно на 30% до 8,8 трлн рублей (январский прогноз – 9,1 трлн рублей).

"Даже при смягчении монетарной политики возврат к исторически низким ставкам начала 2020-х и доступному кредитованию для широкого круга заемщиков в ближайшие несколько лет маловероятен. Рынку потребуется время на восстановление, а учитывая опыт рекордно долгого периода высокой ключевой ставки, в будущем банки будут более взвешенно подходить к выдаче "дешевых" кредитов на большой срок", - сказал Горшков.

Основной объем выдач в этом году придется на ипотеку – около 3,8 трлн рублей (вместо ожидаемых ранее 3,3 трлн рублей). Сокращение продаж жилищных кредитов по сравнению с 2024 годом составит примерно 20%. Более позитивно оценить сегмент позволило произошедшее снижение стоимости фондирования, смягчение регуляторики ЦБ с марта и увеличение размера субсидии по госпрограммам с февраля. При этом итоговые результаты ипотечных продаж будут во многом зависеть от решений по программам с господдержкой.

В автокредитовании, по оценкам ВТБ, сокращение выдач может составить более чем 40% – до 1,3 трлн рублей. Окончательный результат будет зависеть от итоговой позиции ЦБ по вводимым с 1 июля макропруденциальным лимитам для залоговых автокредитов и изменений действующего законодательства по обязательному "периоду охлаждения" с 1 сентября.

Продажи кредитов наличными покажут результат на уровне 3,7 трлн рублей (снижение год к году – 35%), прогнозирует банк.

В результате существенного "охлаждения" спроса темпы прироста розничного кредитного портфеля значительно замедлятся. Если в 2024 году его объем вырос на 13% до 39,5 трлн рублей, то по итогам 2025 года рост планируется на 4% до 41,1 трлн рублей.

В случае перехода ЦБ к смягчению политики во втором полугодии этого года, "кредитного ренессанса", по оценке ВТБ, стоит ожидать не ранее второй половины 2026 года.

"Банк России говорил о том, что для того, чтобы ключевая ставка начала снижаться, ему нужно увидеть хотя бы два квартала уменьшения инфляции. То есть это достаточно продолжительный трек во времени. И поэтому, если за работой по этому индикатору наблюдать, то я предполагаю, что Банк России увидит стабилизацию или снижение инфляции, попробует снижать ключевую ставку, посмотреть, какое влияние на инфляцию это дает, и только потом может вернуться к работе с макропруденциальными ограничениями. А именно они являются для всех розничных банков самым главным фактором, удорожающим розничные кредиты по сравнению с корпоративными. (...) Это значит, что сначала может произойти несколько шагов по ключевой ставке, и только потом начнется ослабление макропруденции, во что я пока особо не верю. А это значит, что этот "кредитный ренессанс", о котором мы с вами говорим уже не первую пресс-конференцию, может быть нам заметен не раньше середины 2026 года, а, скорее всего, ближе к концу 2026 года", - заявил Горшков.

Дополнительным фактором кредитного сжатия станет ужесточение риск-политики банков при оценке заемщиков. Горшков напомнил, что ЦБ в скором времени обяжет банки использовать официальное подтверждение доходов физлиц, это означает, что часть статей дохода розничного клиента могут выпасть из этой оценки, к примеру, проценты по вкладам.