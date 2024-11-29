Банк "Уралсиб" за 9 месяцев сократил чистую прибыль по МСФО на треть

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Банк "Уралсиб" за 9 месяцев 2024 года сократил чистую прибыль по МСФО на 32,5% - до 7,65 млрд рублей, сказано в отчете кредитной организации.

В III квартале чистая прибыль банка выросла на 19,1% - до 4,97 млрд рублей.

Расходы на резервы в январе-сентябре текущего года выросли в 1,8 раза - до 6,7 млрд рублей, в III квартале - в 5,6 раза - до 2,8 млрд рублей.

Чистый процентный доход до вычета резервов за 9 месяцев 2024 года увеличился на 22,6% - до 29,6 млрд рублей, в III квартале - на 36,7% - до 11,3 млрд рублей. Этот показатель после вычета резервов в январе-сентябре текущего года вырос на 11,7% - до 22,98 млрд рублей, в III квартале - на 9,3% - до 8,5 млрд рублей.

Чистый комиссионный доход за 9 месяцев 2024 года сократился в 1,7 раза - до 4,3 млрд рублей, в III квартале тоже в 1,7 раза - до 1,2 млрд рублей.

Активы банка на 30 сентября 2024 года достигли 764,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 12,7%.

Кредитный портфель до вычета резервов за 9 месяцев текущего года вырос на 8,1% - до 424,2 млрд рублей, после резервов - на 7,3% - до 401,3 млрд рублей.

Средства клиентов на 30 сентября 2024 года достигли 512,7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 15,8%.

Собственный капитал в январе-сентябре текущего года сократился на 2,1% - до 114,1 млрд рублей.

Банк "Уралсиб" по итогам третьего квартала 2024 года занимал 20-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".