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Цены на нефть снижаются в пятницу и завершают неделю в минусе

Brent торгуется у $63,8 за баррель

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в пятницу и завершают неделю в минусе.

Трейдеры ждут встречи стран ОПЕК+, которая пройдет в выходные. По данным СМИ, "восьмерка" стран ОПЕК+, ранее добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, вновь примет решение о наращивании в июле производства нефти на 411 тыс. баррелей в сутки.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:25 по Москве составила $63,83 за баррель, что на $0,32 (0,5%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

Срок биржевого обращения июльских фьючерсов на Brent истекает в пятницу. Более активно торгуемые августовские контракты подешевели к этому времени на $0,77 (1,22%), до $62,58 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились в цене на $0,51 (0,84%), до $60,43 за баррель.

На этой неделе фьючерсы на Brent с ближайшей датой поставки подешевели на 1,4%, WTI - на 1,8%.

Давление на рынок в пятницу также оказали заявления президента США Дональда Трампа, обвинившего китайские власти в нарушении заключенных с Вашингтоном в Женеве торговых договоренностей. Это способствует росту опасений по поводу усиления напряженности в торговой сфере и, соответственно, спада глобальной экономической активности.

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