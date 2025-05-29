В Казахстане подтвердили планы ОПЕК+ увеличить добычу нефти в июле

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Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Решение увеличить добычу нефти в июле будет принято в субботу 31 мая на очередной встрече ОПЕК+, однако точные объемы пока неясны, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" замминистра энергетики Алибек Жамауов.

"(Об увеличении нефтедобычи - ИФ) на июль в субботу объявят нам. Увеличение будет, но это будет 400, 500, 600 (тысяч баррелей в сутки) - не знаем, это в субботу объявят", - сказал он.

Вопрос об уровне добычи в июле партнеры должны обсудить на онлайн-встрече 31 мая. 28 мая министры стран-участниц ОПЕК+ на 39-й встрече подтвердили ранее принятые решения, в том числе касающиеся уровней добычи нефти до конца 2026 года.

Неделю назад Bloomberg сообщил, что восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) обсуждают, стоит ли пойти на еще одно ускоренное увеличение добычи в июле, на 411 тысяч баррелей в сутки, что может стать третьим месяцем подряд, в течение которого группа добавит на рынок дополнительные баррели. По словам источника агентства, на тот момент окончательной договоренности еще не было.

Страны ОПЕК+ с 2023 года дополнительно к квотам снизили добычу на 2,2 млн баррелей в сутки и с апреля 2025 года разворачивают эти ограничения: в апреле - на 130 тысяч б/с, в мае - на 411 тысяч б/с, в июне - на 411 тысяч б/с. Некоторые страны допускают перепроизводство, что является постоянным предметом внимания участников сделки.