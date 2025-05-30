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Трамп обвинил Китай в нарушении заключенных с США договоренностей по торговле

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обвинил китайские власти в нарушении заключенных с США в Женеве торговых договоренностей.

"Я заключил с Китаем быструю сделку, чтобы спасти его от потенциально очень плохой ситуации (...) Плохие новости в том, что Китай (...) полностью нарушил это соглашение с США. Вот что ты получаешь за то, что пытаешься быть хорошим человеком!" - написал Трамп в социальной сети Truth Social в пятницу.

Он заявил, что американские пошлины сделали торговлю Китая с США практически невозможной, поставив эту страну в "смертельную опасность". Президент также утверждает, что из-за этого в КНР наблюдались "гражданские беспорядки".

Ранее западные СМИ сообщали, что, по их данным, в Вашингтоне считают, что Пекин уклоняется от выполнения договоренностей, достигнутых на недавних торговых переговорах в Женеве.

CNN передавал, что американские чиновники разочарованы тем, что Китай не выполнил обещания, которые должны были привести к деэскалации торгового конфликта между двумя странами, поскольку они стремятся к заключению всеобъемлющего соглашения к середине августа.

Ранее в мае в Швейцарии состоялись две встречи американской и китайской сторон в рамках торговых переговоров.

Итоги первого раунда переговоров положительно оценил Трамп. По его словам, был "достигнут большой прогресс", стороны "в дружественной, но конструктивной манере" договорились о перезагрузке отношений.

Дональд Трамп Китай США
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