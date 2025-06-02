Kia отзовет в РФ более 55 тыс. автомобилей из-за риска короткого замыкания в блоке ABS

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российское представительство южнокорейского автоконцерна Kia (ООО "Киа Россия и СНГ") отзывает в РФ 55,35 тыс. автомобилей из-за риска возгорания вследствие возможного короткого замыкания в модуле блока ABS вслед за Hyundai, объявившей на прошлой неделе о крупной отзывной кампании по той же причине.

Как сообщил Росстандарт, отзыву подлежат Kia Sorento (XM), Soul (AM), Cerato (TD), реализованные в 2010-2016 годах.

"Возможно короткое замыкание на печатной плате гидравлического электронного блока управления (HECU, расположен в блоке ABS), который расположен в моторном отсеке", - говорится в сообщении ведомства.

На всех отзываемых автомобилях бесплатно заменят два предохранителя и наклейку корректных стикеров на крышке блока предохранителей.

Представители ООО "Киа Россия и СНГ" письмом или по телефону проинформируют об отзывной кампании владельцев автомобилей, которых она затрагивает. Самостоятельно определить, подпадает ли автомобиль под отзыв, можно на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

На прошлой неделе отзывную кампанию по той же причине объявило представительство южнокорейского автоконцерна Hyundai (ООО "Хендэ Мотор СНГ"). Под отзыв подпали автомобили Hyundai моделей Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris, SantaFe, реализованные в 2010-2025 гг. - в общей сложности 99,256 тыс. шт.