Индекс Мосбиржи отыграл все утренние потери на итогах переговоров РФ-Украина

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к закрытию торгов в понедельник отскочил вверх на итогах второго раунда переговоров РФ-Украина в Стамбуле, вернувших надежду на дальнейшее успешное мирное урегулирование украинского конфликта; индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля вернулся к 2830 пунктам после утреннего падения индикатора в район 2750 пунктов из-за прошедшей эскалации геополитической напряженности на выходных. В лидеры роста вышли акции "Группы компаний ПИК" (+5,3%), АФК "Система" (+2,6%), "Роснефти" (+2,5%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2829,67 пункта (+0,03%), индекс РТС - 1126,53 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 2,4%.

Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ с 3 июня, составил 79,1285 руб. (+51,14 копейки).

Подорожали также акции "Ростелекома" (+2,4%), ПАО "Полюс" (+2,3%), "ММК" (+1,9%), "Интер РАО" (+1,8%), "ФосАгро" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,2%), ОК "Русал" (+1%), "ВК" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Норникеля" (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%), Сбербанка (+0,6% и +0,7% "префы"), ВТБ (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,9% "префы"), "МТС" (+0,4%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "Северстали" (+0,2%).

Привилегированные акции "Транснефти" (+3,3%, до 1313 рублей) выросли на дивидендных новостях: совет директоров рекомендовал по итогам 2024 года направить на дивиденды 143,7 млрд рублей, или 198,25 руб. на акцию каждого типа. Согласно консенсусу, составленному "Интерфаксом" по итогам опроса аналитиков, рынок оценивал дивиденды "Транснефти" за 2024 год в 188,1 руб./акция.

В целом на выплату по обыкновенным акциям (569 млн 446 тыс. 800 штук) планируется направить 112,9 млрд руб., по привилегированным (155 млн 487 тыс. 500 штук) - 30,8 млрд руб. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен на 20-й день с даты принятия решения о выплате годовым собранием акционеров.

Подешевели в понедельник акции "Аэрофлота" (-1,3%), "Газпрома" (-1%).

Как сообщило в воскресенье Минобороны РФ, киевским режимом 1 июня были атакованы с применением FPV-дронов аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. "На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники", - сообщили в Минобороны РФ.

Во второй половине дня в понедельник в Стамбуле состоялся второй раунд российско-украинских переговоров. Россия передала Украине меморандум о прекращении огня и достижении полноценного мира, документ подробный, Киев взял время, чтобы его изучить, рассказал глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.

"Мы передали наш меморандум турецкой стороне, который состоит из двух частей. Первая: как достичь настоящего долгосрочного мира. И вторая часть: какие сделать шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня. Причем во второй части даже есть вариативность: поступить по этому пути или поступить по этому пути", - сказал он журналистам в понедельник по итогам переговоров в Стамбуле.

Также Россия предложила Украине прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта, этот вопрос будет отрабатываться, сообщил Мединский.

"Последнее предложение, которое прозвучало с нашей стороны - поскольку часто украинская сторона говорит о необходимости прекращения огня, достаточно в общих словах - мы предложили конкретно прекращение огня: два-три дня на отдельных участках фронта", - сказал Мединский журналистам. По его словам, это делается, "чтобы могли подобрать командиры трупы своих солдат".

Кроме того, по итогам переговоров достигнута договоренность об обмене тяжелоранеными и бойцами в возрасте до 25 лет. Россия также передаст Украине 6000 тел погибших украинских военных на следующей неделе, сообщил Мединский.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник выразил надежду, что турецкая сторона сможет организовать встречу президента США Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Стамбуле либо в Анкаре. Говоря о переговорах делегаций РФ и Украины в Стамбуле, Эрдоган сообщил, что считает эти контакты важными и гордится тем, что они проходят именно в Турции.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций РФ с утра просел из-за роста геополитической эскалации на выходных. Тем временем, в понедельник завершился очередной раунд переговоров между Россией и Украиной, на поступившие подробности инвесторы отреагировали с оптимизмом. Заседание ЦБ РФ в ближайшую пятницу станет ключевым событием на текущей неделе, в базовом сценарии ожидается сохранение ставки на уровне 21% и смягчение сигнала регулятора, полагает эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, инвесторы с утра не питали особых иллюзий в отношении стамбульских переговоров, к тому же новостной фон в выходные был очень напряженным. Тем не менее после первых заявлений сторон по завершении встречи делегаций индекс улучшил позиции и превысил рубеж 2800 пунктов. Стороны обменялись меморандумами и взяли паузу на изучение предложений.

"День завершается для российского рынка не так уж плохо и в силу благоприятного сочетания слабеющего рубля и дорожающего сырья. Скорее всего, в ближайшее время развернется борьба за удержание индексом рубежа 2800 пунктов, основной фокус внимания может смещаться на пятничное заседание ЦБ РФ", - считает эксперт.

Представители ОПЕК+ в субботу приняли решение об очередном наращивании добычи нефти - на 411 тыс. б/с в июле. Тем не менее старт автомобильного сезона в США и масштабные пожары в нефтеносных районах Канады поддержали котировки "черного золота". Прогноз по индексу МосБиржи на 3 июня - 2775-2875 пунктов, полагает Шепелев.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, мировые фондовые индексы в начале недели снизились - инвесторы отреагировали на заявления президента США Трампа, который пообещал увеличить пошлины на импорт стали до 50%, а позже уточнил, что аналогичные меры коснутся и алюминия с 4 июня. Кроме того, Трамп обвинил Китай в нарушении торговых соглашений, заключенных с США в Женеве, хотя Пекин эти обвинения отвергает. Президент США добавил, что намерен обсудить ситуацию напрямую с председателем КНР Си Цзиньпином, и, по словам министра финансов США Скотта Бессента, их телефонный разговор может состояться в ближайшее время.

Российский рынок акций позитивно отреагировал на итоги переговоров РФ-Украина, далее важным событием станет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. В отличие от предыдущих заседаний, нет никакого консенсуса по будущей ключевой ставке, но присутствует интрига: сохранит ли регулятор ставку неизменной или понизит ее впервые в этом цикле. "ЦБ может снизить ставку, учитывая, какое давление правительство оказывает на Банк России в последнее время. Давление схожее с декабрем, когда ЦБ всех удивил и оставил ставку на уровне 21%, при этом все ожидали ее роста до 23%. Учитывая сильное замедление темпов роста отдельных видов кредитования и инфляции, вероятность снижения ставки на ближайшем заседании немалая. Тем более, когда разница в 1-2 п.п. от текущих уровней не сильно повлияет на экономику", - считает Степанов.

После закрытия торгового дня выше уровня 2800 пунктов по индексу МосБиржи возможен дальнейший рост до 2900-3000 пунктов, заключил представитель "Финама".

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", российские фондовые индикаторы продолжат консолидироваться вплоть до пятничного заседания Банка России, итоги которого могут придать индикаторам более выраженный импульс. При прочих равных фондовый рынок может развить восстановление в направлении 2918 пунктов по индексу МосБиржи, где проходит линия 200-дневной скользящей средней.

Что касается перспектив нефтяного рынка, то решение об увеличении нефтедобычи ОПЕК+ в целом было ожидаемым и вряд ли окажет существенное влияние на динамику цен на нефть в среднесрочной перспективе. В комментарии к решению ОПЕК+ об увеличении нефтедобычи отмечается устойчивость мировых экономик и низкие коммерческие запасы нефти в мире. В этом контексте и при прочих равных ожидать существенного снижения цен на нефть в среднесрочной перспективе, скорее всего, не стоит, тогда как с технической точки зрения восстановление нефтяных котировок может продолжиться в направлении $66,3 за баррель Brent, где проходит линия 50-дневной скользящей средней, полагают эксперты.

По оценке инвестиционного стратега компании "Гарда Капитал" Александра Бахтина, на скорое разрешение украинского конфликта рассчитывать вряд ли стоит, но каждый шаг переговорщиков может приблизить стороны к прекращению огня. Аналогично выглядит ситуация и со снятием антироссийских санкций: в ближайшее время не ожидается, но в среднесрочной перспективе это тоже возможно.

Индекс МосБиржи опускался ниже 2800 пунктов из-за тревожного новостного фона на выходных, но обвала не случилось. Это говорит о том, что российский рынок сохраняет надежды на реальные подвижки в мирном урегулировании. В целом по рынку не исключены широкие колебания: нижний уровень - 2700 пунктов, а в случае появления позитивных новостей индекс может подскочить и до 3000 пунктов, считает эксперт.

Базовый прогноз по ставке ЦБ РФ в пятницу - ее снижение на 100 б.п., до 20% годовых. Если регулятор примет такое решение, то это будет служить сигналом начала цикла понижения ставки, которая к концу года может быть еще ниже, полагает Бахтин.

В Азии в понедельник наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,3%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi подрос на 0,05%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), "минусует" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,1-0,3%), в США динамика смешанная (индексы S&P500 и Dow к 18:50 МСК просели на 0,2-0,5%, а Nasdaq подрос на 0,1%).

Биржи материкового Китая в понедельник были закрыты в связи с Праздником драконьих лодок.

Инвесторы оценивают заявления президента США Дональда Трампа, пообещавшего увеличить пошлины на импорт стали в страну до 50%.

"Мы собираемся повысить на 25%, мы собираемся довести тарифы на сталь в Соединенных Штатах Америки с 25% до 50% ", - сказал Трамп во время выступления на сталелитейном заводе в Уэст-Миффлине (штат Пенсильвания). Позднее он объявил, что пошлины на импорт стали и алюминия будут увеличены в 2 раза - с 25% до 50% со среды, 4 июня.

В минувшую пятницу Трамп также обвинил китайские власти в нарушении заключенных со Штатами в Женеве торговых договоренностей. Пекин отвергает эти обвинения.

Американский президент отметил, что надеется обсудить эти договоренности напрямую с председателем КНР Си Цзиньпином. "Я уверен, что мы поговорим с председателем Си и проработаем этот вопрос", - сказал Трамп на пресс-конференции. Глава американского Минфина Скотт Бессент в воскресенье заявил, что телефонный разговор двух лидеров должен состояться в ближайшее время.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в мае повысился до 49,5 пункта по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее, сообщило на выходных Государственное статистическое управление страны. Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление. Майский уровень совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, представленным Trading Economics.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в мае уменьшился до 48,5 пункта по сравнению с 48,7 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49,5 пункта, по данным Trading Economics.

Тем временем на нефтяном рынке в понедельник цены выросли после прошедшей 31 мая встречи альянса ОПЕК+, где было принято решение сохранить прежние темпы наращивания добычи.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $64,87 за баррель (+3,3% и -0,9% в пятницу), июльская цена фьючерса на WTI - $62,85 за баррель (+3,4% и -0,3% в пятницу).

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие производство нефти на 2,2 млн б/с, в выходные снова приняли решение увеличить квоты на добычу нефти на 411 тыс. баррелей в сутки в июле.

ОПЕК+ сохраняет темпы наращивания добычи третий месяц подряд, что несколько успокоило участников рынка, опасавшихся более существенного увеличения, отмечает Reuters.

Кроме того, поддержку рынку оказывает эскалация геополитической напряженности, в том числе вокруг конфликта России и Украины, а также ситуация, связанная с Ираном. Ранее СМИ сообщили со ссылкой на доклад МАГАТЭ, что Иран нарастил запасы обогащенного урана, несмотря на продолжающиеся переговоры с США.

Другим положительным фактором для нефтяных котировок выступает ослабление доллара США. Индекс DXY, отражающий его стоимость относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,5% (до 98,9 пункта), что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции ПАО "Россети Урал" (+8,8%), "Трубной металлургической компании" (+7,7%), ПАО "Смарттехгрупп" (+5,6%), ПАО "Ренессанс страхование" (+3,6%), "Башнефти" (+3,5%), ПАО "Южуралзолото" (+2,9%).

Акции "ТМК" поднялись на новостях о планах компании перейти на единую акцию в результате присоединения восьми ключевых подконтрольных обществ к материнской компании, которые будут преобразованы в филиалы. Совет директоров ТМК рассмотрит этот вопрос 16 июня 2025 года, в случае его одобрения он будет вынесен на общее собрание акционеров, говорится в сообщении ТМК.

Подконтрольные общества, которые планируется присоединить к материнской компании ПАО "ТМК": ООО "ТМК-ТР", АО "ТД ТМК", АО "ВТЗ", АО "СинТЗ" , АО "СТЗ", АО "ТагМет", АО "ПНТЗ", АО "ЧТПЗ.

Акции миноритарных акционеров присоединяемых "дочек" (миноритарные акционеры присутствуют в "ТМК ТР", "ТагМет", "СТЗ" и "СинТЗ" ), которые согласятся на предлагаемые изменения, будут обменяны на акции ТМК. Для обмена потребуется дополнительная эмиссия акций компании, фактический объем которой, по предварительным оценкам, не превысит 5% уставного капитала компании.

Владельцы акций присоединяемых компаний, которые не согласятся с присоединением к ТМК, смогут предъявить свои ценные бумаги к выкупу. Коэффициенты конвертации и цены выкупа будут рассчитаны для каждого общества на рыночной основе, говорится в сообщении.

Несогласные с присоединением "дочек" акционеры ТМК также смогут предъявить свои акции к выкупу. Цена выкупа будет не меньше средней цены акций ТМК на Московской бирже за шесть месяцев, предшествующих дате проведения. Конкретные параметры конвертации и выкупа для владельцев акций присоединяемых обществ и ПАО "ТМК" компания объявит позднее.

Снизились акции "ТГК-14" (-4,2%), ПАО "Аренадата" (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 78,87 млрд рублей (из них 12,54 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" , 10,46 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,43 млрд рублей на акции "Т-Технологии").