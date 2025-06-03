"Т-Технологии" не видят рисков приостановки ежеквартальной выплаты дивидендов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - МКПАО "Т-Технологии" продолжит платить дивиденды ежеквартально, рисков приостановки этих выплат не видит, заявил глава IR компании Андрей Павлов-Русинов в эфире "ГПБ инвестиций".

"Для нас очень комфортна та дивидендная политика, которую мы представили рынку и которой мы следуем. В тех сценариях, которые мы рассматриваем, мы таких рисков не наблюдаем", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли хоть один сценарий, в котором группа может приостановить ежеквартальную выплату дивидендов, и высоки ли эти риски.

Группа, согласно действующей дивидендной политике, стремится распределять до 30% от чистой прибыли по МСФО за год.

Глава IR не исключил, что дивиденды в случае инвестиций группы в активы для дальнейшего развития могут и не достигать 30% от прибыли в определённые моменты. "Дивиденды мы собираемся платить. Вы это будете видеть из квартала в квартал. При этом он (объем выплат - ИФ) может и не достигать уровня 30%. Это лишь значит, что мы просто больше будем инвестировать в будущее. Может быть, мы излишек нашей прибыли будем инвестировать в будущее, чтобы еще быстрее расти. Наша история остается такой", - отметил он.

"Т-Технологии" хотели бы оставаться историей роста акционерной стоимости, а не дивидендной историей, заявил он.

"Мы хотим показывать растущие дивиденды акционерам и хотим делать это ежеквартально, чтобы они привыкали к тому, что мы предсказуемо платим им определённое количество рублей на акцию. (. . .) Мы не хотим становиться дивидендной историей, для нас это будет очень грустно, мы хотим оставаться историей роста. Именно поэтому наша дивидендная доходность, наверное, явно не выглядит суперпривлекательной, потому что мы хотим оставаться историей роста", - сообщил Павлов-Русинов.

Он обратил внимание на комфортную ситуацию с достаточностью капитала группы после объединения Т-Банка и Росбанка в начале 2025 года.

"Мы уже объединили баланс, как я сказал, и это дало нам дополнительный капитал. Но в целом, по мере еще высвобождения капитала от старых портфелей Росбанка, мы постепенно получаем дополнительный капитал, который мы сразу же можем направлять в более высокодоходные портфели и наши собственные бизнесы", - добавил он. Поэтому группа спокойно смотрит на ужесточение регулирования с точки зрения накопления запаса капитала.

Совет директоров "Т-Технологий" в конце мая рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал 2025 года в размере 33 рубля на одну обыкновенную акцию.

Акционеры "Т-Технологий" в мае утвердили финальные дивиденды за 2024 год в размере 32 рубля на одну обыкновенную акцию. В середине ноября акционеры группы приняли решение выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 92,5 рубля на акцию. В итоге на выплату дивидендов за 2024 год предполагалось направить 124,5 рубля на акцию (33,4 млрд рублей, или 27% чистой прибыли группы за год).

Основным акционером "Т-Технологий" является "Интеррос" Владимира Потанина, после сделки по интеграции Росбанка (MOEX: ROSB) ему принадлежит 41,4% холдинга.