Акционеры "Т-Технологий" утвердили дивиденды за I квартал в 33 рубля на акцию

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Акционеры МКПАО "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка и "Т-Страхования") утвердили решение выплатить дивиденды за первый квартал 2025 года в размере 33 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщила группа.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 17 июля 2025 года.

"Т-Технологии" в I квартале 2025 года увеличили чистую прибыль по МСФО на 50% - до 33,5 млрд рублей.

Всего на выплаты дивидендов за I квартал группа направит 8,9 млрд рублей, остальную часть чистой прибыли капитализирует, говорится в сообщении "Т-Технологий" в телеграм-канале.

"Не устаем напоминать: дивиденды - платим каждый квартал. В августе ждите МСФО результаты за второй квартал 2025 года", - отметила группа.

Группа ранее не раз подтверждала планы выплачивать дивиденды регулярно. Обычно она это делает по результатам работы за квартал.

"Т-Технологии", согласно действующей дивидендной политике, стремятся распределять до 30% от чистой прибыли по МСФО за год.

Акционеры "Т-Технологий" в мае утвердили финальные дивиденды за 2024 год в размере 32 рубля на одну обыкновенную акцию. В середине ноября акционеры группы приняли решение выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 92,5 рубля на акцию. В итоге на выплату дивидендов за 2024 год предполагалось направить 124,5 рубля на акцию (33,4 млрд рублей, или 27% чистой прибыли группы за год).

Основным акционером "Т-Технологий" является "Интеррос" Владимира Потанина, после сделки по интеграции Росбанка ему принадлежит 41,4% холдинга.