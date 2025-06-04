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Нефть Brent подешевела до $65,38 за баррель после роста цен в предыдущие два дня

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду после довольно активного роста по итогам двух предыдущих сессий.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:16 по московскому времени снижается на $0,25 (0,38%), до $65,38 за баррель. Во вторник эти контракты подорожали на $1 (1,5%), до $65,63 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,27 (0,43%), до $63,14 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,89 (1,4%), до $63,41 за баррель.

Рост котировок в начале недели был вызван решением восьмерки стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничивших производство нефти на 2,2 млн б/с, увеличить квоты на добычу нефти на 411 тыс. баррелей в сутки в июле, как и в предыдущие два месяца. Такое решение было позитивно воспринято многими участниками рынка, опасавшимися, что добыча будет увеличена еще сильнее.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 3,28 млн баррелей. Неделей ранее показатель упал на 4,24 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 по московскому времени в четверг, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 2,9 млн баррелей.

"В краткосрочной перспективе рынок демонстрирует небольшую склонность к позитиву на фоне волатильности, - сказал Гао Мингю из SDIC Essence Futures Co. - Однако активный рост добычи ОПЕК+ не позволит дефициту предложения, вызванному сезонными и геополитическими факторами, сохраниться надолго".

йй а

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