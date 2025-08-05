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Индекс PMI сферы услуг РФ в июле снизился до 48,6 пункта с 49,2 пункта в июне

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в июле 2025 года составил 48,6 пункта, опустившись с июньских 49,2 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Последние данные указали на самые резкие темпы замедления активности в секторе с июня 2024 года. Респонденты связывали это с сокращением числа новых заказов и слабым клиентским спросом.

Сводный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в июле составил 47,8 пункта по сравнению с 48,5 пункта в июне.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее снижение.

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S&P Global
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