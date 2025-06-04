Поиск

Китай обсуждает возможность заказа в июле нескольких сотен самолетов Airbus

Китай обсуждает возможность заказа в июле нескольких сотен самолетов Airbus
Фото: Kevin Carter/Getty Images

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Китай рассматривает возможность заказа сотен самолетов европейской Airbus SE в следующем месяце, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

На переговорах с китайскими авиакомпаниями обсуждается размер потенциального заказа, говорят источники.

По их словам, сделка может быть заключена в отношении порядка 300 самолетов, в том числе узко- и широкофюзеляжных. При этом один источник утверждает, что размер заказа может составить 200-500 самолетов.

Источники отмечают волатильность диалога и возможность как его провала, так и того, что на достижение договоренностей потребуется больше времени.

Глава американской Boeing Co. Келли Ортберг в конце мая заявил, что компания в июне возобновит поставки самолетов в Китай. В апреле он говорил, что поставки были остановлены по инициативе Пекина.

СМИ сообщали, что власти КНР предписали местным авиакомпаниям прекратить прием самолетов Boeing в связи с торговой войной, инициированной Вашингтоном.

"Теперь Китай дал понять, что будет принимать поставки", - сказал в прошлом месяце Ортберг, которого цитировал CNBC.


Вашингтон Airbus
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть ускорила рост, Brent подорожала до $65,72 за баррель

Решетников назвал важной задачей для экономики РФ грамотно выйти из периода охлаждения

Решетников назвал важной задачей для экономики РФ грамотно выйти из периода охлаждения
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6484 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе415 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области9 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области27 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });