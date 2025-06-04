Китай обсуждает возможность заказа в июле нескольких сотен самолетов Airbus

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Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Китай рассматривает возможность заказа сотен самолетов европейской Airbus SE в следующем месяце, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

На переговорах с китайскими авиакомпаниями обсуждается размер потенциального заказа, говорят источники.

По их словам, сделка может быть заключена в отношении порядка 300 самолетов, в том числе узко- и широкофюзеляжных. При этом один источник утверждает, что размер заказа может составить 200-500 самолетов.

Источники отмечают волатильность диалога и возможность как его провала, так и того, что на достижение договоренностей потребуется больше времени.

Глава американской Boeing Co. Келли Ортберг в конце мая заявил, что компания в июне возобновит поставки самолетов в Китай. В апреле он говорил, что поставки были остановлены по инициативе Пекина.

СМИ сообщали, что власти КНР предписали местным авиакомпаниям прекратить прием самолетов Boeing в связи с торговой войной, инициированной Вашингтоном.

"Теперь Китай дал понять, что будет принимать поставки", - сказал в прошлом месяце Ортберг, которого цитировал CNBC.



