VietJet обсуждает с Airbus заказ еще 100 самолетов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Вьетнамская авиакомпания VietJet Aviation JSC ведет переговоры с Airbus о поставках 100 узкофюзеляжных самолетов модели A321neo, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, о подписании контракта может ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌быть объявлено в ходе Парижского авиасалона на следующей неделе.

VietJet владеет парком из примерно 115 самолетов Airbus. В конце мая компания заказала у Airbus 20 самолетов модели 330-900neo общей каталожной стоимостью $7,5 млрд.