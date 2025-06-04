Сбер, ВТБ, ГПБ и Совкомбанк в мае получили суборды на 300 млрд руб. из ФНБ на ВСМ Москва-Петербург

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк (ГПБ) и Совкомбанк в мае получили субординированные депозиты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на общую сумму 300 млрд рублей для финансирования высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, говорится в сообщении Минфина РФ.

В частности, на субординированном депозите в Сбере были размещены средства на сумму 94,200 млрд рублей, в ВТБ – 93,180 млрд рублей, в ГПБ – 83,055 млрд рублей, в Совкомбанке – 29,565 млрд рублей.

ВТБ и Совкомбанк ранее уже сообщили о получении этих средств.

Распоряжение правительства РФ, необходимое для предоставления банкам 300 млрд рублей из ФНБ на строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург, было подписано в конце апреля. Срок размещения средств – до 25 декабря 2049 года.

Проценты будут начисляться по ставке 1% годовых по той части средств, которые будут уже направлены на финансирование проекта через предоставление части кредита по договору синдицированного кредита, заключенному между банками и ООО "ВСМ Две Столицы". По средствам, временно не направленным на финансирование инфраструктурного проекта и размещаемым в Банке России или в СЗКО в рамках операций по управлению ликвидностью, будут начисляться проценты по ставке, установленной ЦБ РФ для депозитных операций по фиксированным ставкам.

Выплата процентов будет производиться ежеквартально: 25 марта, 25 июня, 25 сентября и 25 декабря каждого года. Возврат средств будет осуществляться равными квартальными платежами в дни окончания процентных периодов, приходящихся на 2046-2049 годы.

Договор субординированного депозита содержит положения о невозможности требования досрочного возврата депозита или его части, а также досрочной уплаты процентов за пользование депозитом, досрочного расторжения указанного договора или досрочного прекращения обязательств по нему.

Первый шаг к возможности размещать средства ФНБ на субординированных депозитах в российских банках для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов из перечня правительства был сделан в декабре прошлого года, когда были приняты соответствующие поправки в Бюджетный кодекс РФ. Ранее эта норма действовала, но затем была отменена, размещать средства на субординированных депозитах можно было только в ВЭБ.РФ. Позже были утверждены изменения в порядок управления средствами фонда, необходимые для таких операций.

Банки объявили о финансовом закрытии крупнейшего в России концессионного проекта в конце декабря 2024 года. Сбербанк сообщал, что всего были подписаны договоры на привлечение финансирования в проект общим объемом 1,788 трлн рублей. Он не раскрыл объем собственного участия в синдикате. ВТБ сообщил, что со своей стороны планирует предоставить более 400 млрд рублей.

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург предусмотрено транспортной стратегией РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. ВСМ Москва - Санкт-Петербург пройдет по территории шести субъектов РФ: городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей.