ВТБ в 2025 году может получить субординированный депозит из ФНБ на 200 млрд руб.

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ в 2025 году может получить субординированный депозит из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 200 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту постановления кабмина "О внесении изменений в постановление правительства РФ от 19 января 2008 г. №18".

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

Проект подготовлен в соответствии с поручением президента от 25 марта 2025 года и пунктом 5 протокола совещания в правительстве от 27 марта 2025 года "в целях обеспечения возможности размещения в 2025 году средств Фонда национального благосостояния на сумму 200 млрд рублей на субординированный депозит в банке ВТБ в целях финансирования самоокупаемого инфраструктурного проекта, утвержденного правительством РФ".

Госбанк уже анонсировал, что в марте-апреле планирует привлечь суборд из ФНБ в рамках финансирования проекта строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. Однако сумма, которую озвучивал топ-менеджмент ВТБ, была меньше - 93 млрд рублей.

"Ожидается, что размещение средств ФНБ на депозите ВТБ позволит не только реализовать проект, но и увеличить капитал банка, что, в свою очередь, расширит его возможности по поддержке российской экономики", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.