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Разрешение Главгосэкспертизы на строительство ВСМ Москва-Петербург ожидается к 15 сентября

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Разрешение Главгосэкспертизы на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Петербурга ожидается в сентябре, сообщил вице-премьер Виталий Савельев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства в среду.

"Идет отставание на 2,5 месяца. В целом у нас есть отставание, но оно не повлияет на окончательный срок ввода. Мы планируем окончание экспертизы закончить 15 сентября", - сообщил Савельев, отвечая на вопрос президента, когда будет завершено проектирование и получено заключение Главгосэкспертизы на строительство ВСМ.

Путин уточнил, когда могут быть предоставлены предложения по срокам и параметрам каждого проекта в рамках всей ВСМ.

"Я думаю, что в течение года мы представим уже более конкретные предложения. У нас уже есть намётки, какая следующая будет магистраль, - отметил Савельев. - Думаю, весной следующего года, мы сможем вам доложить, потому что работа ведется и у нас уже будет более детальная проработка каждого проекта".

"К этому времени я надеюсь получить от вас и конкретные предложения по срокам и параметрам каждого проекта в рамках ВСМ", - сказал Путин.

Протяженность ВСМ составит 679 км. С ее запуском время в пути между Москвой и Петербургом составит 2 часа 15 минут. Запуск ветки предполагается в 2028 году. Ожидается, что ежегодно ВСМ Москва-Петербург будут пользоваться не менее 23 млн человек. Общая стоимость проекта, включая создание инфраструктуры и закупку подвижного состава, оценивается в 2,1 трлн рублей.

В перспективе высокоскоростные магистрали планируется построить в направлениях Москва - Екатеринбург, Москва - Адлер и Москва - Минск. Потребность в высокоскоростных поездах для них превысит 250 составов.

ВСМ Москва-Петербург ВСМ Виталий Савельев Главгосэкспертиза
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