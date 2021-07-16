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Intel задумался о покупке чип-мейкера GlobalFoundries за $30 млрд

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Intel Corp изучает возможность покупки производителя чипов GlobalFoundries Inc., который может быть оценен в рамках сделки в $30 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

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GlobalFoundries, одна из крупнейших в мире специализированных компаний по производству полупроводниковых компонентов, принадлежит суверенному фонду ОАЭ Mubadala Investment Co., но базируется в США.

По словам источников, на данный момент нет уверенности в том, что Intel купит GlobalFoundries. Последняя по-прежнему может провести запланированное IPO, отмечают они.

GlobalFoundries была выделена из Advanced Micro Devices Inc. в 2008 году.

Intel ранее в этом году пообещала инвестировать более $20 млн в расширение операций по выпуску чипов в США.

Intel GlobalFoundries

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