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Intel получит $8,5 млрд от властей США на постройку заводов для выпуска чипов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp. получит правительственный грант в размере до $8,5 млрд для помощи в финансировании строительства заводов по производству чипов в четырех штатах, сообщило министерство торговли США.

Денежные средства пойдут на постройку предприятий в Аризоне, Нью-Мексико, Огайо и Орегоне.

По данным департамента Минторга, курирующего гранты, общий объем инвестиций Intel в американские проекты в ближайшие пять лет превысит $100 млрд.

Грант является крупнейшим по объему из тех, что выделялись властями в рамках закона Chips Act, предусматривающего поддержку производства полупроводниковых компонентов внутри страны на сумму $53 млрд, отмечает The Wall Street Journal.

В последние десятилетия большая часть мирового производства чипов переместилась в Азию, в результате чего в 2020 году на США приходилось всего около 12% глобального рынка. Chips Act нацелен на возрождение выпуска полупроводников внутри страны и является частью эксперимента президента страны Джо Байдена в сфере промышленной политики, в рамках которого средства налогоплательщиков используются для поддержки некоторых компаний, которые администрация считает важными для национальной безопасности. Ожидается, что если инвестиции в производство чипов оправдаются, это послужит образцом для стимулирования других секторов промышленности.

"Мы не можем выступать просто разработчиками чипов, мы должны производить их в Америке, - сказала министр торговли Джина Раймондо в разговоре с журналистами. - Это проблема экономической безопасности. Это проблема национальной безопасности. И мы собираемся это изменить".

Она заявила, что инвестиции Intel позволят США производить 20% инновационных чипов в мире к концу текущего десятилетия.

Чипмейкер GlobalFoundries в прошлом месяце получил правительственный грант в размере $1,5 млрд. Другие крупные производители, в том числе Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Samsung Electronics и Micron Technology, подали заявки на помощь в финансировании проектов стоимостью в десятки миллиардов долларов каждый, и ожидается, что решения по ним будут объявлены в ближайшее время.

Котировки акций Intel растут на 0,5% в ходе торгов во вторник. Рыночная стоимость компании с начала текущего года упала почти на 16% (до $180,6 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 7,7%.

Intel США
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