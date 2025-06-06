Новым куратором финтех-вертикали МТС станет предправления МТС-банка Иссопов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Новым куратором финтех-вертикали группы МТС станет предправления МТС-банка Эдуард Иссопов, который при этом сохранит свой пост в кредитной организации, сообщил "Интерфаксу" СЕО ГК "Экосистема МТС" Ровшан Алиев.

"Решение принято. Управленческим командиром (финтех-вертикали - ИФ) будет Эдуард Иссопов" , - сказал он.

"У нас своя кузница кадров. Илья вырос и пошел на повышение. Теперь за ним на эту позицию вырос Эдуард", - объяснил глава "Экосистемы МТС".

В конце мая ПАО АФК "Система" объявила о назначении руководителем комплекса финансов и инвестиций Ильи Филатова, который ранее возглавлял МТС-банк и финтех-направление экосистемы ПАО "МТС".

Филатов работал в МТС-банке с 2014 года, в 2015 году занял пост председателя правления. В 2019 года он вошел в состав правления ПАО "МТС" в должности вице-президента по финансовым сервисам. В декабре 2024 года Филатов стал первым вице-президентом МТС по финансовым сервисам и возглавил финтех-направление группы.

Тогда же председателем правления МТС-банка был назначен Иссопов, который работает в финансовой организации 9 лет (с августа 2020 года занимал пост первого заместителя председателя правления).