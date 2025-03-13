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МТС переименовала "дочку" "Телеком проекты" под финтех-направление

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - МТС переименовала дочернюю компанию ООО "Телеком проекты" в ООО "МТС Финтех", свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

С 3 марта это юрлицо возглавляет Илья Филатов, ранее возглавлявший МТС банк, а в декабре назначенный куратором всей финтех-вертикали группы МТС.

"Изменение названия юрлица является частью объявленной в декабре 2024 года трансформации корпоративной структуры группы", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МТС.

ООО "Телеком проекты" было зарегистрировано в 2011 году. Его владельцем на 99% является ПАО "МТС", еще 1% - у ООО "Бастион", которое на 100% также находится в собственности ПАО.

Сейчас крупнейшим активом, принадлежащим ООО "МТС Финтех", является 60-процентная доля в ООО Микрокредитная компания "Э-Финанс", созданная год назад.

В декабре МТС объявила о масштабной трансформации корпоративного управления, в рамках которой ПАО "МТС" становится холдинговой структурой группы и аккумулирует телеком- и розничный бизнес, а также владельцем нового юрлица - "Экосистема МТС". Под управление последней перейдут нетелеком-бизнесы группы: финтех, IT, медиа, рекламные технологии и кикшеринг.

Тогда же сообщалось, что курировать финтех-направление, которое объединяет МТС банк, "Система Капитал", "Факторин", продолжит Филатов.

Филатов работал в МТС банке с 2014 года, в 2015 году занял пост председателя правления. В конце 2024 года было объявлено о том, что он станет главой совета директоров кредитной организации, а также первым вице-президентом МТС по финансовым сервисам.

МТС Телеком проекты Илья Филатов МТС Банк
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