МТС внесла доли в кикшеринге и финтехе в юрлицо экосистемы с оценкой в 130 млрд рублей

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" завершило формирование вертикалей "финтех" и "кикшеринг" в рамках начавшейся в декабре трансформации корпоративного управления группы.

Компания сообщила 2 июля на ленте раскрытия, что ПАО "МТС" внесло в уставный капитал дочернего ООО "Экосистема МТС" 99,31% ООО "МТС Финтех", а также 84,61% ООО "ЮрентБайк.ру".

Общая сумма неденежного вклада, по оценке независимого оценщика, составила 130 млрд рублей, указано в сообщении.

По итогам сделки уставный капитал "Экосистемы МТС" увеличится на 10 млрд рублей - до 50 млрд рублей; разница между суммой неденежного вклада и величиной увеличения уставного капитала вносится в добавочный капитал ООО.

В рамках трансформации корпоративной структуры группы МТС под управление "Экосистемы МТС" переходят пять ключевых нетелеком-направлений группы (финтех, IT, медиа, рекламные технологии и кикшеринг). Это юрлицо на 100% принадлежит ПАО "МТС" - холдинговой структуре группы, которая аккумулирует телеком и розничный бизнес.

В середине марта ПАО "МТС" передало под управление ООО "Экосистема МТС" доли в пяти юрлицах - в области IT, медиа и рекламы - также в форме неденежного вклада, сумма которого оценивалась в 145,45 млрд рублей.