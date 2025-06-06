В совет директоров "Сургутнефтегаза" выдвинуты 10 кандидатов на 9 мест

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Кандидатами на девять мест в совет директоров ПАО "Сургутнефтегаз" предложены 10 человек, сообщается в материалах компании к ГОСА.

В списке кандидатов присутствуют 9 человек, которые в прошлом году также предлагались в совет: гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, главный инженер - первый заместитель гендиректора Александр Буланов, бывшие сотрудники компании Валерий Егоров, Георгий Мухамадеев, Юрий Анзиряев, Вадим Куценко, а также претенденты из числа акционеров - Виктор Кривошеев и Илдус Усманов.

Также в новый состав совета номинирован Владимир Ерохин, который долгие годы возглавлял совет.

Новым претендентом в состав совета директоров "Сургутнефтегаза" стал Владимир Еловских.